競選歌曲找董事長樂團？ 蘇貞昌：往這方面努力

2018-06-24 19:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕金曲獎昨晚落幕，董事長樂團拿下最佳樂團獎，由於董事長樂團與民進黨新北市長參選人蘇貞昌是舊識，是否會找董事長樂團錄製競選歌曲？蘇貞昌今受訪表示，過去曾有做這樣的努力，未來團隊怎樣合作，會往這方面再繼續努力。至於是否要為競選歌曲開金嗓？蘇貞昌笑說，自己唱歌不好聽，但是不好聽也有特別的地方，希望大家能夠從各方面發揮創意、多幫忙。

蘇貞昌今下午出席小英之友會新北市社會力宗教界茶會，會前接受媒體聯訪。蘇貞昌說，他和很多的樂團都很好，從海洋音樂季開始大家也都有往來，董事長樂團是老大哥，很為他們這次得獎高興，他們有傳統有創新，可見寶刀未老。

蘇貞昌笑說，他知道董事長樂團成員吉董在頒獎的前一天閃到腰，為了要出場特別打點滴，可以說是帶傷上陣，但總是不虛此行，希望他們再加油，所有樂團其實有很多很優秀，他們在選舉的時候各種場，如果能來幫忙就感激不盡。

針民進黨台北市長參選人姚文智昨晚於民進黨中央黨部前舉辦首場大型造勢活動，還未與蘇同台，蘇貞昌表示，姚文智的造勢場很成功，他很為姚恭喜，但這是姚的第一場造勢活動，應該要讓焦點集中在姚身上；未來中央黨部對全國的候選人，大家怎樣一起出場有安排，同時很快就會出來，他們都配合中央黨部的節奏。

包含天主教、基督教、一貫道及道教界的代表皆出席今下午活動。蘇貞昌會中致詞表示，這次他挑起重擔，不是為了步步高升，而是見到這幾年新北市一直被比下來，十分不忍心，希望鄉親朋友在年底讓會做事的蘇貞昌，繼續為新北服務，讓新北更新更好。

蘇貞昌表示，宗教是撫慰人心最重要的力量，同時也扮演服務弱勢、仗義直言的角色，他從台灣尾拚到台灣頭，不論在擔任省議員、屏東縣長、台北縣長或是行政院長，一直以來都秉持著與宗教界同樣的態度在為人民服務。

蘇貞昌說，在擔任屏東縣長時，曾推動全國第一套河洛語、客語、排灣族語及魯凱族語等母語教材，一直以來，他都真心誠意地推動這些遭到打壓或相對弱勢的語言及宗教，未來他也會秉持同樣的態度為鄉親服務。

蘇貞昌也提到，在台北縣長任內時，他積極協助長老教會三芝安養中心的建設；當年雙連教會長老看到他背著媽媽，認為他十分孝順，知道他要出來選舉後，便拿著兩疊印有「蘇貞昌」的名片，逐一到教友家遞名片拜訪。