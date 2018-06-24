年底選戰目標全壘打 台南市綠營戰鬥隊型就位

2018-06-24 21:55

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部今天舉行第5屆第1次市黨員代表大會及執評委選舉，選出16位執委與9位評委，新任評召由潘新傳擔任，代表民進黨台南市黨部年底市長、議員及里長的三合一輔選隊形，正式就戰鬥位置。

主委黃先柱表示，黨部會全力扛起重擔，達成市長高票當選、議員全壘打、里長全勝利的目標，並為2020總統、立委大選打好基礎。

黃先柱今天也公佈南市市黨部由財務長與財務委員分別為郭再欽及王昭正擔任，並頒發當選證書給市代表王冠傑，並勉勵所有市代表，未來能全力衝刺黨務，建構「黨務向上提升、基層向下紮根」的工作。

他表示，這一屆黨務幹部遇上今年底的市長、議員、里長選舉，接續則是總統、立委選舉，責任相當重大，因此已成立「聯合選務中心」，不只要在2018要打出選戰全壘打，也要為2020總統、立委大選奠定勝利的基礎。

黃先柱表示，新出爐的第五屆評召潘新傳對年底輔選及黨務的運作就輕駕熟，未來更能促進整個台南市黨部的穩定發展；此外，執委將是未來黨部發展的主要力量，今天新戰鬥隊伍正式成形，除了未來三合一選舉一起打拼、全面獲勝外，希冀未來能將黨務及社會議題導入黨部執委會做為廣泛討論，打造政、黨共同為市民服務的新典範。

台南市議會長賴美惠今天也到場祝賀新當選的執、評委，鼓勵大家未來能和主委一起努力，為年底的三合一選舉打下漂亮的成績。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青表示，這次共有20人角逐16席的執委，12名爭取9席的評委。

執委當選名單分別為張麗慧、林昱仲、邱志初、李苑萍、王方乃文、陳世輝、江勝雄、吳忠和、姜惠銘、蔡庭之、周明德、郭貞慧、曾金興、黃冠霖、蔡和太、余清永，其中林昱仲、邱志初、江勝雄、姜惠銘、黃冠霖與余清永為執委最高的7票，陸玟慧與黃惠蘭為候補執委。

評委的當選名單，為蘇江淮、胡燈山、曾文貞、林嬰君、鄭悅生、吳朝禾、吳思緯、潘國美、潘新傳，其中蘇江淮、胡燈山、林嬰君、鄭悅生、潘新傳與同為最高13票，王鑫泳候補為評委。