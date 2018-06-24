吉董發文「什麼音樂都可玩」 蘇貞昌擬邀做競選歌

民進黨新北市長參選人蘇貞昌出席新北市宗教界茶會。（記者陳志曲攝）

2018-06-24 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕第29屆金曲獎昨（23）落幕，董事長樂團奪下第二座最佳樂團獎，新北市參選人蘇貞昌立刻在臉書發文祝賀，媒體問及是否會邀請董事長樂團製作競選歌曲？蘇貞昌表示：「會往這方面繼續努力。」

蘇貞昌今出席社會力宗教界茶會受訪，他指出，因為曾舉辦過多屆海際音樂節，所以跟很多樂團都很好，尤其董事長樂團是老大哥了，這次得獎很為他們高興。還分享董事長樂團主唱吉董在典禮前閃到腰，仍特地打點滴堅持帶傷上陣，顯示兩人好交情。

媒體問及是否會請入圍6次，得過2次最佳樂團獎的董事長樂團，幫忙站台或製作競選歌曲？蘇貞昌坦白，過去曾有做過這樣的努力，未來團隊看怎麼樣來合作，大家會往這方面繼續努力。甚至對董事長樂團喊話，「我們在選舉時候的各種場，如果能來幫忙我們就感激不盡。」

吉董昨日上午也在臉書寫下玩團心得，認為「以前都覺得一個樂團那麼多人，什麼事都可以自己來，什麼事都難不倒，但出了第十二張，想找不一樣的音樂人玩看看，有歲了，什麼音樂都可玩，什麼屌咖都可以合作...」至於是否真的會接受蘇貞昌的合作邀請？答案則不得而知。

董事長樂團吉董臉書：

蘇貞昌臉書：