進攻離柯P家最近的商圈 丁守中踩點永康商圈

2018-06-24 18:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市永康商圈全台知名，但商圈協會指出，近年來因為中國遊客減少，其他國旅客消費力不大，導致商圈營業額下滑兩成；然而商圈租金卻連年爬升，租金漲幅可達4、5成，讓許多店家都強迫面臨汰換。永康商圈今天舉辦一年一度的「永康節」，就住在附近的台北市長柯文哲未到場，反倒是國民黨台北市長參選人丁守中蒞臨，他聆聽地方訴求，認為市府除了應該加強商圈硬體設施，同時也應該與地方商圈溝通「租金管制」的可能性，避免最後店家都被「殺雞取卵」。

柯文哲住家離永康商圈非常近，但今天下午未出席活動；反而是丁守中到場逛攤位、與民眾合照，同時也聆聽永康商圈發展困境。他受訪表示，台北作為國際城市須加強城市行銷，吸引中國、東北亞、東南亞的旅客來消費。而他也提到，國外商圈跟社區都會有實施租金管制，避免商圈生意一好就無限制漲租，最後指是殺雞取卵。

永康商圈已是國際觀光客必遊商圈，小籠包、蔥抓餅及芒果冰屢屢上國外美食頻道。但永康商圈發展協會理事長劉鴻翔指出，過去永康商圈主力消費群是中國旅客，但近年來中國客銳減，而雖然東南亞旅客讓商圈整體旅客數上升，但消費力大不如前。

劉鴻翔舉例，許多東南亞旅客普遍消費意願不高，如到餐廳4個人只點1碗酸辣湯，手上可能還拿著外食，但店家同樣須服務4人，他評估這幾年店家的營業額至少減少2成左右。

而永康商圈也因為屬於精華商圈，店租只會往上漲，不會往下跌，劉鴻翔指，小小店面月租就要8萬元，一般店家則月租來到30萬元，有些店租都漲了4、5成；他指，雖然永康商圈還沒有到東區的情形，但低營業額、高店租確實已讓店家雪上加霜，而商圈對於租金調漲只能無奈接受。

劉鴻翔也提到，許多商圈的餐飲業蓬勃，但都因為「台北市土地使用分區管制自治條例」限制6米以下巷道不得開設餐飲業，導致許多店家人心惶惶。他建議放 寬，讓6米以下、4米以上的巷道在符合消防安檢的情況下准許開設餐飲；丁守中聽聞後則說會回去研究。