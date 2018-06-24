率鄭朝方、徐定禎拍照 林智堅挑起竹苗三縣市輔選重任

2018-06-24 16:49

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅被小英主席委以竹竹苗輔選重任，今天與民進黨立院總召柯建銘率新竹縣鄭朝方和民進黨合作的苗栗縣徐定禎，以及民進黨竹市十二席議員參選人拍攝競選定裝照，展現「領頭羊」氣勢。林智堅說，政績是民眾選擇的唯一標準，有信心在年底竹竹苗三縣市選舉中贏得全面勝利。

林智堅說「鄭朝方就像當年的自己」，他在竹市拚下的政績，相信鄭朝方一定也做得到，期許一起努力開創新的政治風貌，為家鄉努力，「只要鄭朝方當選，他一定服務。」

鄭朝方表示，在竹縣拜票時，許多民眾都向他表示肯定林智堅在竹市的施政，由於竹竹苗是生活共同體，林智堅在竹市的好政績已外溢到周遭縣市，他也向林智堅請益學習市政心法，特別是竹市有目共睹的交通改善、休閒綠帶隆恩圳與新竹左岸的整治，都是他未來將取經的重點建設。

徐定禎表示，苗栗縣一直是國民黨執政，幾十年下來始終是「三等縣」，希望可以翻轉苗栗，他因擔任市長在頭份已累積一定基本盤，竹南鎮也整合成功，苗栗市也持續整合中，3個鄉鎮市佔苗栗縣逾半人口，海線通霄、苑裡及卓蘭地區則是綠營優勢，勝選機率大。

林智堅說，竹市這次推出亮麗的十二人名單，是以熱情與理想篩選出的優質人選，六名資深議員擁有豐富經驗，而六名新人則都是他的「親密戰友」，城市的幸福工程，彷彿運動場上接力賽，要棒棒是強棒，才能拿下最好成績。

民進黨於新竹市推出十二名候選人中，現任議員6名爭取連任，包括東區議員鄭貴元、曾資程、劉聲正，南區議員施乃如，北區議員李妍慧，香山議員林盈徹，另提名立委柯建銘特助鄭美娟、林智堅市長前辦公室主任賴稟豐及劉康彥、前秘書曾文濤及陳建名，前社會處長陳雪慧，組成12人「幸福團隊」。