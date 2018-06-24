南投綠營主委、執行長「鬧雙胞」 執評委改選場面火爆

民進黨南投縣黨部今日召開縣代表大會暨改選執評委，罕見地出現新任主委蘇昱誠（左）與舊任主委陳昭煜（右），一同在台上主持的情景。（記者謝介裕攝）

2018-06-24 16:17

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部今日召開縣代表大會暨改選執評委會議，不料，從主委到執行長均「鬧雙胞」，會議該由新的主委或舊的主持？新的執行長具有投票權或舊的？雙方陣營各持己見、且壁壘分明，同具黨部縣代表身分的新任執行長張永興及竹山鎮代會主席羅炘津兩人一度擦槍走火、發生肢體衝突，還好在大家勸阻下，事態未擴大；最後協議由新、舊任主委一起坐在台上主持，整個改選作業，才得以在火爆場面中完成。

民進黨此次黨職改選，除了評議委員同額以外，從主委、縣代表乃至執行委員，競爭均十分激烈，以致會議一開始，會場便彌漫濃濃火藥味，舊派人員首先質疑新任主委蘇昱誠不具擔任主席資格，堅持依過去慣例，由舊任主委陳昭煜擔任，緊接著，再將砲口指向新任執行長張永興，不應剝奪舊任執行長曾琮愷的投票權，雙方陣營你來我往、互不相讓，以致才衍生竹山代表會主席羅炘津與張永興發生肢體拉扯的意外，還好經勸說後，彼此也恢復冷靜。

此時，新任主委蘇昱誠基於以和為貴原則，遂邀請新任主委陳昭煜上台一同主持，而舊任執行長曾琮愷在經與會代表舉手表決，並獲得過半支持後，也取得投票資格，在歷經約3小時的「熱烈討論」下，終順利完成執評委改選工作。

據了解，民進黨南投縣黨部主委任期是1任2年，此屆任期至本月30日止，新舊任主委已依循過去慣例，於日前完成行政交接，但代表大會仍應由舊任主委主持，可能是雙方認知有落差，才會出現「鬧雙胞」的狀況。

除此，民進黨以現任者優先原則，提名現任竹山鎮長黃丹怡尋求連任，惟縣議員陳翰立卻試圖翻案，提出以全民調高低決定人選的提案，結果出席51席代表中，支持全民調24人、反對22人，均未過半，將呈報中央黨部裁定之。

當選名單如下：執行委員陳翰立、徐郁茹、李秋榜、蕭麗紅、簡百聰、嚴春霖、詹文平、洪巧娟、盧政裕、許阿甘、林翠蘭及羅炘津等12人；評議委員廖梓佑 莊明煌、李雅芳、羅美玲、林昆平、黃仲平、張紹澤等7人。