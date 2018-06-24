傳「雲峰飛彈」射程升級至2000公里 涵蓋北京以南重要城市

太空中心在探空火箭上採用天弓飛彈推進器，由而「雲峰」中程飛彈也是採用與探空火箭相同的推進器，若是「麒麟專案」研發順利完成，「雲峰」中程飛彈射程可望上升。圖為天弓飛彈。（資料照）

2018-06-24 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕國防部因配合國家太空中心發展太空科技長程計畫，並據傳以代號「麒麟專案」發展火箭，國家太空中心在科研探空火箭上採用天弓飛彈彈體的火箭推進器，由於中科院研製的「雲峰」中程飛彈也是採用與探空火箭相同的推進器，因此若是「麒麟專案」研發順利完成，「雲峰」中程飛彈射程也將隨之升級，提升至2000公里以上。

根據《上報》報導，知情人士指出，中科院在過去探空火箭研發告一段落後，提出代號「TAX-B」專案，但一度遭到擱置，而蔡政府上台後認為發展衛星基礎科技及火箭載具研發可帶動其他相關技術研發，將「TAX-B」改為「麒麟專案」，並編列124億7400萬餘元分5個年度研發。

據悉，「麒麟專案」目的在於研製能將50至200公斤重的微衛星推送到500公里高度的運載火箭，若順利可在2021年升空測試。而中科院過去一直是以代號「W99」來研發雲峰中程飛彈，加上「雲峰」中程飛彈也是採用與探空火箭相同推進器，若「麒麟專案」針對探空火箭推進器順利完成升級和測試，代表著雲峰中程飛彈的火箭推進器也可隨之升級，射程從目前作戰測評的1200公里提升到2000公里以上，將涵蓋中國北京地區以南的各重要城市的軍事基地目標。