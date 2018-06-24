忙選戰也瘋金曲 侯友宜：蕭煌奇是我偶像

2018-06-24 13:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕第29屆金曲獎昨晚落幕，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨第一時間祝賀「老朋友」董事長樂團拿下最佳樂團獎，國民黨新北市長參選人侯友宜則是替四度拿下最佳台語男歌手的蕭煌奇感到開心，「他是我的偶像」。

侯友宜今天早上頂著豔陽，到五股聚龍宮祖廟參與光大寮聚寶宮蕭府太傅百年北狩平安遶境，並和新北市議會議長蔣根煌、市議員蔡淑君和宋明宗等人一同點燃起馬炮。

侯友宜表示，和蕭煌奇兩人曾一起辦過公益慈善的宣導，相當欣賞蕭煌奇，也很替蕭煌奇感到開心。