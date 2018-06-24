藍營前鄉長站台 蘇貞昌：他們知道要找會做事的人

2018-06-24 12:59

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前赴平溪成安宮揭牌，現場有3位國民黨籍前鄉長到場。今天蘇被媒體問道是否為拔樁，他表示，「這不是拔樁」，是很誠意的地方拜訪，他們知道要找會做事的人，都願意全力支持。

蘇貞昌今天出席三重區國際青年商會講習，他表示，鄉長們當年都是一起奮鬥，而且為平溪做很多事情，所以他們都非常明白要找會做事的人，「肯定我為地方所做的奉獻」。

蘇貞昌也強調，其實地方建設不分黨派，當年自己就是這樣，鄉長他們也是深深感受到這一點。