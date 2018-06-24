傳軍方建議將空射地獄火改陸射型 專家：實行問題不大

軍方高層傳出擬將空射型地獄火飛彈（圖下）改為陸射型。（資料照）

2018-06-24 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕國軍積極發展「不對稱作戰」概念，日前傳出軍方高層在漢光演習後建議陸軍將空射型地獄火飛彈改為「陸射」，以便用於「灘岸殲敵」，台海安全研究中心主任梅復興認為此概念實行問題並不大。

根據《聯合報》報導，梅復興指出，過去瑞典的RBS-17便攜式防空飛彈就是由空射型改為陸射型，系統上並沒有特別更改，後來的許多如車載型，快艇用發射器型等應用，也都沒有需要特別修改構型或是添加轉換器等措施。

梅復興指出，比較重要的問題不是能不能從地面發射，而是會不會有操作上或環境控制上的限制，又或是有電磁干擾安全上的考慮，不過梅復興強調，過去美軍已在在濱海戰鬥艦上面垂直發射地獄火，問題應該不大。

梅復興也在臉書指出，陸射型地獄火有可能由人員攜帶，瑞典陸戰隊可利用不到一個班的兵員攜帶發射架、至少2枚地獄火備射彈以及雷射標識器等組成的「完整射擊單元」徒步越野機動，雖然每枚飛彈重達45公斤，但就整體性能而言堪稱相對「輕便」的了。而且由人員攜帶的陸射地獄火不需要車輛，物理特徵較低，難以被敵軍偵監手段發現，存活性更高，並呼籲國軍若對陸射型地獄火應用有興趣，就應該積極從事各種實驗。