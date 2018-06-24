陳菊說「九二無共識」 吳敦義：歷史事實不是哪個人可毀掉的

2018-06-24 12:34

〔記者林良昇／台北報導〕總統府秘書長陳菊昨為民進黨台北市長參選人姚文智站台時說「九二無共識」，國民黨主席吳敦義今早出席革命實踐研究院活動前受訪時表示，九二共識是歷史事實，不是誰講沒有就沒有的，也不是哪一個人可以毀掉的。

吳敦義今上午出席革實院建研青年領袖營第六期課程頒發結業證書，他受訪時對於陳菊的「九二無共識」說法指出，1992年的九二共識是歷史事實，不是誰講沒有就沒有的；「玄武門事件」也是發生過，後來史家才訂為「玄武門事件」，如同「貞觀之治」。

吳敦義強調，1992年發生的事情是歷史事實，雙方經過換文，換文內容是我方經過給政府最高首長總統，當時也是國民黨主席，依據的是憲法增修條文的理念。內容就是35字「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵意，雙方同意用口頭聲明方式，各自表述」，這35個字就是1992年的歷史事實，對方接到電報後回文「充分尊重並接受」，才有1993年辜汪第一次會談﹔歷史事實不是哪一個人可以毀掉的。

吳敦義也以民國89年7月6日的立法院公報說明，時任陸委會主委蔡英文於總質詢中答覆國民黨立委陳超明時表示，「一個中國、各自表述」是1992年雙方談的過程，但在我方立場，是「各自表述一個中國」；不過這在邏輯上有問題，等同是大陸的說法；我方立場應該是「一個中國、各自表述」，蔡講顛倒了。

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