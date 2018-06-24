年改擴及法官退休給付 7/1法官退俸雙砍

政府推動年金改革擴及法官退休給付調降。（資料照）

2018-06-24 07:17

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革擴及法官退休給付調降。法官除公保養老給付及退休金，還有一筆法官退養金，兩者合計所得替代率可達98％，但自7月1日起，法官的退養金將依年資不同調降10％至21％，公保等退休金也隨公務人員年改7月1日上路一起縮水。

退養金少近兩成 退休金也縮水

司法院高層官員表示，法官退養金的計算，與公務人員年改是連動的，退養金調降是依公務員年改所得替代率等調降來計算，每人因年資、退休年齡不同，目前初步計算出來法官退養金的降幅，在10％到21％之間，絕大多數人降幅近兩成。

法官屬憲法保障的終身職，自願退休的法官另有一筆退養金可領。退休法官最近陸續收到有關退養金等退休所得重算處分書，退養金的調降，將自7月1日起實施。

332退休法官 平均月退所得12.4萬

根據總統府年改會的資料，截至前年7月司法院提報的資料顯示，有332名退休法官領月退養金，平均每月支領4萬9821元。這332名退休法官平均月退所得，包括公保養老給付等退休金、18％優存利率與退養金，合計12萬4621元，其中71人所得替代率高達98％，每月退休總所得可達17萬7380元。

行政院政務委員林萬億表示，由於法官加計退養金的總所得替代率過高，自今年7月1日起，法官與檢察官的退休金及18％優存利率也一起調降，至於法官退養金如何處理，權責機關是司法院。

司法院高層官員表示，近5、6年來法官平均每年申請退休獲准人數為35人，但今年上半年還未過完，就有32名法官申退獲准，申退人數確實明顯增加。往年法官辭職人數平均每年僅2到5人，去年上升到10人，今年迄今已有13人辭職，法官辭職人數也明顯增加。

據了解，法官辭職與申退人數增加，應與退休金將明顯縮水有關，有的法官在不到退休年齡就辭職，或自願提前退休，可轉戰律師界開創第二生涯。