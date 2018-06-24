台灣、澳洲傳簽秘密協議 諾魯安置難民送台就醫

有澳洲媒體披露，澳洲政府去年9月與台灣簽署諒解備忘錄，澳洲政府可把安置在諾魯共和國的難民，送到台灣接受治療。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2018-06-24 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲媒體披露，澳洲政府在去年9月與台灣簽署了一份諒解備忘錄，雙方簽署協議，澳洲政府可把安置在諾魯共和國需要緊急醫療的難民，送到台灣治療。此舉是為了避免難民在澳洲當地醫院接受治療後繼續居留。目前澳洲在尋求更多國家的援助或醫療轉移，台灣是唯一達成協議的國家。

澳洲《雪梨晨鋒報》22日報導，澳洲政府從未宣布這份備忘錄，22日也拒絕公布備忘錄內容。澳洲民政事務部發言人則證實，與台灣的協議是在9月份簽署，已有數人在台灣接受治療並返回諾魯。發言人也強調，澳洲政府明確表示，受到「區域處理安排」的人員不會在澳洲定居，醫療轉移不能成為移居到澳洲的途徑。

發言人並強調，台灣一直被評為擁有世界上最好的醫院和醫療技術，長期向諾魯提供人道援助，而諾魯是承認台灣為獨立國家而非中國一部分的國家之一。台灣也不是聯合國成員國，非難民公約的簽署國，但不代表台灣不能受理庇護申請。

報導提到，目前為止約有5名難民飛到台北接受醫治。近幾月來，一名55歲伊朗婦女在台灣接受心臟手術後，返回諾魯。另一名63歲肺癌末期的阿富汗男子，拒絕被轉到台灣接受安寧治療，堅持要在澳洲。澳洲聯邦法院本洲本週則允許一名30歲索馬利亞孕婦，在澳洲進行墮胎手術，不轉到台灣，這名孕婦向法院稱，認為澳洲醫院有更高的護理標準，符合她的需要。