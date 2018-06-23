李前總統訪沖繩 呼籲台、日合作抑制中國霸權

李前總統23日沖繩發表演說。（美聯社）

2018-06-23 23:13

〔編譯茅毅／綜合報導〕台灣前總統李登輝22日搭機抵達日本，訪問沖繩縣，23日在沖繩系滿市一家飯店發表演說。李前總統批評中國強硬的海洋擴張舉動。他指出，中國在日本與中國間的尖閣諸島（釣魚台列嶼）和南海問題等，不斷製造出與周邊國家的緊張狀態，恐衍生出潛在的軍事衝突。

日本「產經新聞」報導，李前總統在演說中針對中國的霸權行徑如此指摘，實屬罕見。「每日新聞」報導，這次是李前總統於2000年卸任後第9次訪日，也是繼2016年夏季訪問沖繩石垣市以來，再度訪日。

李前總統在演講中並強調，共享民主主義及自由價值的日本和台灣，在抑制中國霸權膨脹的同時，為促進和平的發展，理應更進一步加強合作關係。他表示，朝鮮半島情勢與亞洲的和平，若沒有日本參與，將很難實現，盼日本能發揮強力的領導力。演說中，李前總統一度哽咽地說，我們生活的和平、安定環境，絕非理所當然。

李前總統預定24日出席在系滿市「和平祈念公園」舉行的戰亡者追悼會，悼念於第二次世界大戰犧牲的台籍戰亡者，屆時由他所書的「為國作見證」石碑，也將舉行揭幕儀式。北京當局對此反彈，中國國務院台灣事務辦公室發言人安峰山批評，李前總統出席追悼會之舉乃「美化（日本過去對台灣的）殖民地統治」。

外界關注，23日出席沖繩戰亡者追悼會的日本首相安倍晉三，是否會與李前總統碰面。李前總統的親信對此予以否認，指稱雙方「沒有任何接觸」。