陳其邁訪林園、美濃傾聽 農漁會與鄉親熱情回應

陳其邁訪林園進行傾聽之旅（陳其邁服務處提供）

2018-06-23 23:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁今走訪林園、美濃，進行智慧城市好生活傾聽之旅，不但獲得鄉親熱情回應，農漁會理事長也表態力挺，直呼陳其邁是農漁民最好的朋友！

陳其邁於林園傾聽之旅中指出，林園石化產業鏈完整，對台灣及高雄有很大貢獻，未來會將林園石化產業加速轉型，發展循環經濟、綠能產業，並進一步減少空污，另外也要提升林園生活品質﹔他表示自己身為醫師，一定會更加照顧林園鄉親健康，提高長照普及率。

林園區漁會理事長蘇欽浚專程出席，致詞時特別感謝陳其邁協助爭取漁民受損補償金、解決漁民困難，充分感受到他對漁民的照顧。

在美濃傾聽之旅時，陳其邁指出先前到歐洲參訪，荷蘭農業一年產值高達一千億歐元，等同台灣一整年資通訊產業的產值﹔他認為農民不能只靠天吃飯，要讓高雄多元農產品行銷全世界，讓農產品價格提升，提升農民收入。

陳其邁舉例，現在加拿大買得到美濃水蓮、新加坡買得到高雄木瓜，未來除提升農業相關技術如冷鍊技術，並會以大數據、物聯網掌握農產品價格和產量，更要力拼全球農產貿易，行銷到國際高端市場。

美濃農會總幹事鍾清輝亦專程到場，表示陳其邁長期以來關心美濃農作產銷，也解決農會的財務困難，與農民站在一起，是農民最好的朋友。