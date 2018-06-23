破除不合傳言！馬、郝、丁首度合體 暢聊超過半小時

2018-06-23 21:52

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中獲得提名以來，與國民黨內大老前總統馬英九等人不合傳言頻傳，還曾傳出前台北市長郝龍斌組「反丁聯盟」，加上日前馬英九與丁守中同台互動冷淡，而且近日輔選行程多由馬英九帶領新人掃街拜票，丁字中黨內人緣低迷傳言更是甚囂塵上。

不過，今晚南港福天宮駐駕典禮上，前總統馬英九、前市長郝龍斌與丁守中都出席共襄盛舉，3人首度同台，儀式後還在休息室暢聊超過半小時，不僅大聊媽祖的故事，席間也提及台北市政議題，馬、郝兩人還「傳承經驗」予丁守中，破除外界傳言。

  • 馬英九、郝龍斌與丁守中3人首度合體，一起出席南港福天宮駐駕典禮，儀式後還在休息室暢聊超過半小時。（國民黨台北市黨部提供）

    馬英九、郝龍斌與丁守中3人首度合體，一起出席南港福天宮駐駕典禮，儀式後還在休息室暢聊超過半小時。（國民黨台北市黨部提供）

  • 馬英九、郝龍斌與丁守中3人首度合體，一起出席南港福天宮駐駕典禮。（國民黨台北市黨部提供）

    馬英九、郝龍斌與丁守中3人首度合體，一起出席南港福天宮駐駕典禮。（國民黨台北市黨部提供）

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