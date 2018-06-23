28綠委力挺姚文智 簡余晏痛批柯P：白色力量變暗黑力量

曾在柯文哲市府擔任觀傳局長的簡余晏現身站台，支持姚文智，痛批柯文哲白天是白色力量，晚上變成暗黑力量，利用網路霸凌批評民進黨這位盟友。（記者羅沛德攝）

2018-06-23 20:37

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今晚6點半在民進黨黨中央部前舉辦首場造勢晚會，民進黨28名立委一一現場力挺，忍著喪母悲痛的立委段宜康，也到場擔任晚會首位演講者，他演講時雖然沒有指名道姓，但他批評，「台北市的兩個對手（指柯文哲、丁守中），都比民進黨與中共的關係更好，一個明盤、一個暗盤，所以拜託大家用選票支持民進黨。」

立委蘇治芬隨後上台也高呼，「民進黨要正式跟柯P說再見，說掰掰」，還強調「台北市總有一天民進黨一定要執政。」緊接著立委陳明文向在場選民喊話，不要讓姚文智孤單走這條艱難選舉的路，一起支持讓姚文智凍蒜、翻轉台北市。

遭台北市長柯文哲批評「棄職潛逃」的前觀光傳播局長簡余晏也到場，現場掀起一陣歡呼，簡余晏道出在柯市府任職的辛楚，她提到，4年前綠白合作打倒國民黨高牆，民進黨派出優秀人才協助白色力量柯文哲，某天卻在議會聽到柯文哲說「垃圾不分藍綠」，她嚇了一跳，竟然踐踏昔日盟友，難道「垃圾沒有白色嗎？」

簡余晏還說，她在市府內部會議多次聽到柯文哲罵民進黨，真的很痛心，柯文哲曾說過要公開透明，卻派貼身幕僚蔡璧如密會遠雄集團董事長趙藤雄「喬蛋」，令她最難過的是，看到市府首長兔死狗烹，原民會主委、體育局長、秘書長蘇麗瓊一一離開。

她爆料，蘇麗瓊一天工作20小時，日夜加班，把世大運辦得很成功，柯文哲卻收割，在市府受盡委屈的蘇麗瓊提出辭呈時，柯P也沒有慰留。

簡余晏還說，看到柯文哲語出驚人表示台大醫院以服務態度出制量，她許多在台大醫院工作的好友都非常無言，柯P卻沒有道歉，柯P應該向台大醫院道歉，也欠蘇麗瓊一個道歉、市民一個道歉！她諷刺，柯文哲白天是白色力量，晚上變成暗黑力量，利用網路霸凌批評民進黨這位盟友，她呼籲選民要讓北市改革，不要讓暗黑力量持續入侵台北市。

台北市長參選人姚文智今晚在民進黨黨中央部前舉辦首場造勢晚會，支持者熱情參與。（記者羅沛德攝）

台北市長參選人姚文智舉辦首場造勢晚會，支持者帶著愛犬熱情參與。（記者羅沛德攝）