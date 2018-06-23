葛永光號召政戰退將「革命」 綠委批：救國團才最要被改革

2018-06-23 19:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團主任葛永光今天出席中華民國復興崗校友會會員代表大會，在致詞時說，今天已是「革命年代」，不一定要用槍革命，但一定要告訴支持者團結一致，用選票改變民進黨執政；對此，民進黨立委反批，第一要被改革的就是救國團，居然還想動員政戰系統來反改革。

據了解，復興崗校友會會員代表大會今天在軍人之友社經營的國軍英雄館餐廳舉辦；黨產會調查發現，軍友社光是在西門町開餐廳、經營國軍英雄館，每年就賺進上億元。

此外，兩大被黨產會列入調查的組織，包含婦聯會、救國團今天也派代表與會，救國團主任葛永光、婦聯會常委陳秦順英同桌用膳。

葛永光致詞時以「革命世代」號召，指蔣經國成立救國團時，就是在復興崗籌辦，當年救國團還與軍訓教官合署辦公，因此，救國團與復興崗可謂是系出同源，都是一家人。

葛永光說，政戰制度絕不可廢，過去政戰系統負責軍中的思想教育，穩定了軍中，救國團則負責學校的思想教育，穩定了校園，兩者對國家都有卓越貢獻。

對此，黨產會發言人施錦芳說，既然葛永光認為救國團與復興崗「系出同源」，政戰是國防部所設，那救國團就應將來自國家的財產，全部歸還給國家。

施錦芳質疑，在黨國不分時代，救國團使用國家資源，負責學校思想教育，讓學生服膺於黨，這是對國家有貢獻？還是對黨有貢獻。

民進黨立委賴瑞隆也批評，「葛永光不知道今夕是何夕，至今還存在黨國思想」，還活在過去威權保守時代，對於改革不斷反對，救國團更坐擁來自國家的龐大資產。

賴瑞隆說，救國團抗拒改革、抗拒將資產還給人民，還出席政戰校友會，想要透過政戰體系動員，來阻擋一切民主轉型及改革。

「葛永光的號召是不會成功的！」賴瑞隆提及，救國團擁有最保守、最復辟的思想價值，台灣第一個最先要被改革的就是救國團，救國團應盡速將財產歸還給國家。

賴瑞隆說，救國團要透過政戰體系來動員反改革，台灣人民絕對無法接受，尤其今天救國團反改革的真面目已原形畢露，還在用過去政戰那套思想動員保守勢力，來鞏固過去威權時代所遺留至今的黨國特權，根本是民主化最錯誤示範。