賴清德姪子童子瑋 參選基隆市議員今成立服務處

行政院長賴清德姪子、基隆市仁愛區市議員參選人童子瑋（中）在忠四路成立競選服務處，他阿公童永（左）、立委蔡適應（右）都到場相挺。（記者林欣漢翻攝）

2018-06-23 20:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長賴清德姪子、基隆市仁愛區市議員參選人童子瑋今天在忠四路成立競選服務處，包括基隆市長林右昌、立委蔡適應、議長宋瑋莉、國策顧問張金華、親民黨立院黨團主任張碩文都到場站台，賴清德的舅舅、慶安宮主委也是國策顧問的童永，更是力挺自己的孫子，全程參加，給予最大的鼓勵。

今天的服務處成立大會在仁愛國小弦樂團的音樂聲及楓香舞蹈團的熱舞開場揭開序幕，童子瑋說，會投入選戰是為了讓家鄉的環境能夠更好，他自己在基隆成長、在基隆唸書，從小到大住在仁愛區，成家立業也在仁愛區，沒有人比他更了解仁愛區的環境與狀況。

童子瑋說，當選議員後會推動仁愛區鄰里在地故事，讓更多基隆年輕或是外地人知道，仁愛區蘊藏豐富的文史資產，而這些不是嘴巴說說，他成立的夢想起飛協會，目前已經跨出第一步，尋憶委託行的計畫已在進行中，未來其他像獅球嶺砲台、劉銘傳路為何不是愛八路的文化歷史故事，也會在未來繼續推廣，用文化故事轉型產業。

林右昌稱讚童子瑋，有堅定的信念及熱忱參與選舉，並以自己選舉時走訪基層踏破6雙鞋來鼓勵童子瑋，勤走基層了解民眾的需求，讓自己的努力讓大家看到。

童永表示，當初童子瑋決定要踏入選舉，他從反對、軟化再到現在的支持，是因為一路看著童子瑋的努力、打拚及堅持的信念所感動，所以也以童子瑋阿公的身份，拜託鄉親朋友們支持。

張碩文也說，童子瑋其實可以好好經營家裡的事業，但卻願意出來為民服務，童子瑋曾經帶著他走訪委託行巷弄，並希望自己有能力要讓委託行已關閉的鐵門，一間一間的打開，這種打從心底為民服務的心，非常讓人感動。