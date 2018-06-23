老婆同意了！柯P房貸2000萬打選戰

2018-06-23 17:00

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲為競選連任，5月就傳出將抵押價值約6500萬元的房產，向銀行貸款2000萬元來打選戰。柯文哲今臉書也宣布，已在太太陳佩琪同意下，以她名下的房子向銀行貸款2000萬，做為今年的選舉經費。

柯文哲與陳佩琪名下唯一的房產，就是位於大安區信義路的住家，面積約80多坪，市場價值約6500萬元，在傳出柯文哲有意抵押房產後，曾讓陳佩琪大怒。柯文哲當時證實，陳佩琪生氣到3天都不跟他說話。

柯文哲下午在臉書宣布，這禮拜在佩琪的同意下，他已經以陳名下的房子向銀行貸款2000萬，作為今年的選舉經費，將用於人事和雜支，至於文宣與活動，則會用群眾募資的方式，事先公布計畫和預算，讓贊助者知道他捐的錢用到哪裡去。「自己的活動自己支持，自己的文宣自己印」，我們的價值、理念就靠大家幫忙宣傳，一起凝聚共同的信念，決定台灣的未來。

臉書內容還指出，「回顧2014年，那場選舉是改變台灣政治文化的轉捩點。那次，我們不插旗、沒有宣傳車、不買業配、不打負面選戰，甚至提前停止募款。我常說，如果有選擇，我們要選擇進步的方向前進。所以今年，我們還是要把年底的選舉，當作改變台灣政治文化的社會運動。」

柯臉書內容也說，「感謝我太太最後還是支持我，拿房子去貸款，這筆錢，未來再由一票30元的選舉補助款來還。」「我認為，選舉不應該只是請客吃飯與搖旗吶喊，更要以行動實踐我們的價值與信念，現在開始，我要邀請各位一起為這場選舉注入新的文化，讓台灣有光明的未來。」