蔡英文視察香蕉產業 獲贈「小英乖乖」

蔡英文也拿到一包印有自己頭像的「小英乖乖」，讓她相當開心。（記者黃佳琳攝）

2018-06-23 16:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕連續兩年夏季香蕉價格崩盤，高雄旗山青農郭泰呈和乖乖公司研發「香蕉米乖乖」，預計25日開賣，總統蔡英文今南下旗山視察香蕉產業近況時，還獲贈一包「小英乖乖」，讓蔡英文笑的合不攏嘴。

蔡英文首站前往美濃，視查全國第一家通過產銷履歷驗證的美濃野蓮場，在農場主人鍾德瑩和彭鈺文夫妻解說下，看到穿著蛙人裝、泡在水中辛苦採收野蓮的農人；蔡英文還在農人的協助下，把草魚、烏鰡、鯉魚等工作魚放入野蓮池中，以生態種植取代農藥的使用。

蔡英文緊接前往旗山，瞭解近日香蕉產業的現況，並在郭泰呈的解說下，瞭解香蕉催熟的過程，並品嚐即將在25日上市的香蕉米乖乖。蔡英文說，行銷是現今農業最重要的一環，政府未來會更重視具國際競爭力的品種選擇，提升冷鏈技術並鼓勵外銷拓展，並做好預警和配套，提升農產品質及做好農產分級，共同發展多元行銷，力拚全世界農產貿易。

近年乖乖公司陸續和各地農會合作，開發「地區限定米乖乖」， 首批香蕉米乖乖2萬4千包，預計25日在旗山開賣，一包30元，目前實體通路可至旗山老店吉美餅舖購買，網路則可洽詢「弘運吉食」臉書粉絲專頁，蔡英文也拿到一包印有自己頭像的「小英乖乖」，讓她相當開心，直說有機會會再開直播幫蕉農賣香蕉。