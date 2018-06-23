時力搶攻彰化！荷蘭博士吳韋達 因兒虐案決定參選

2018-06-23 16:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕時代力量搶攻彰化版圖，首次推出人選參選彰化第一選區（彰化區）縣議員！擁有荷蘭科學博士吳韋達，將以政治素人身分投入選戰，而讓他下定決心的參選關鍵，正是上個月發生的兒虐案，他認為這不只是加害人與被害人之間的社會案件，而是整個社會環境都應該來致力改善下一代生長的環境。

吳韋達今年34歲，一路從民生國小、陽明國中資優班念到彰化高中，考進清大物理，拿到交大電子物理碩士，再出國到荷蘭念博士；他的妻子周佳伶是他的國中同學，老婆是台大電機，台大光電所碩士，夫妻倆育有2個男孩。

吳韋達說，他在荷蘭待了5年半，許多人都以為他應該會在國外定居、工作，因為荷蘭的薪水是台灣的2、3倍，房價不到台灣的一半，但他仍決定回到家鄉彰化市，夫妻倆在彰濱工業區當專案工程師，身為彰化人以及兩個小孩的父親，讓他對於教育、交通問題有很深感觸，讓他決定站出來。

吳韋達表示，上個月彰化發生兒虐案，讓他非常難過，他覺得這不只是一起社會案件，而是全民責任，如果我們可以透過更多面向來關心、監督與協助，就可以讓下一代活得更安心。

吳韋達說，他想到自己的小孩在荷蘭時，在幼兒階段依照規定每年都要去醫療院所接受健康檢查，小孩都要脫到只剩內褲接受檢查，如果長得瘦小一點，還會要求半年再來檢查一次，如果有受虐或施暴的話，一看就知道；也可以及早發現問題。

從小在彰化市長大，他也認為彰化進步比較緩慢，至於如何前進，就應該多吸取別人成功的經驗，「為什麼別人做得到，彰化卻不能？」這是他經常在思考的問題，他相信彰化不是沒有人才，只是需要一個機會出來實踐。