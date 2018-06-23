突破中國打壓 唐鳳與外交部攜手數位外交出擊

2018-06-23 16:08

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員唐鳳近半年多來以遠端視訊等方式展開台灣數位外交，參與多次有關聯合國週邊國際會議，突破中國封鎖，唐鳳接受本報訪問表示，以視訊參與國際會議從事數位外交，是有效的方式，她與外交部的數位外交合作也已開始，「台灣官員到國際社會，走出去沒問題，問題是能不能真正走進國際場合」，迄今她以視訊參與國際會議完全沒有問題。

唐鳳指出，我們已發展出一個模式，如果是國際會議的場合，會事先讓對方秘書處知道我們幾點幾分會參加哪一場，對方會事先打招呼，「如果是不想看到的朋友，就不會出現，這已經有默契」，因此，她認為，這沒有中國打壓的問題。

唐鳳去年12月以遠端視訊方式參與在日內瓦的聯合國正式會議「網際網路治理論壇」，一度引發中方代表抗議，但大會主席裁示抗議無效，會議繼續進行。今天年2月她更以預錄影片方式，參加2月12日在馬來西亞舉行、由聯合國人居署舉辦的世界城市論壇，再度於聯合國周邊會議為台灣發聲。

今年2月聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會、英國文化協會、全球影響力投資策導委員會組織共同在南韓首爾舉辦「亞太影響力投資工作坊」，當時由前政務委員馮燕到現場參與，唐鳳則是透過視訊參與討論，唐鳳笑說，她等於以馮燕的附身方式參與討論。

今年3月在教廷及聯合國周邊組織共同主辦的人工智慧研討會上，親自到現場參與的唐鳳以「未來民主的故事」為主題，秀出總統蔡英文「President Tsai」照片，及台灣價值 「Values of Taiwan」字眼的文字。唐鳳更在會議上使用背面貼有中華民國與梵蒂岡國旗的iPad，彰顯台灣是主權獨立且民主的國家。

唐鳳說，事實上，她幾乎每1、2週就有視訊會議，只是有的會議沒有對外公布，這對她而言是家常便飯，他曾與外交部長吳釗燮談過，對方也認同數位外交模式。數位外交合作，包括網路的技術、人脈與所需要標準作業程序，都會讓外交部同仁實際來操作，目前實質合作已開始，被詢及內閣政務官迄今只有唐鳳以數位外交在國際場合出擊，她說，在部會的事務官也有這樣做，至於政務官的部分，真正的問題在於習不習慣與人透過螢幕交談。