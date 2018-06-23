道路換管埋管一起作 省時又省錢

2018-06-23 16:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市太平區中山路4段242及212巷因管線老舊且口徑較小，常發生管線漏水的情形，立委何欣純邀集水公司、市府及里長辦理會勘，水公司與市府水利局同意一起施工，屆時道路不用開挖兩次，不但省時、省錢，而且不會衝擊到交通。

太平區的中山路4段242及212巷因管線老舊且口徑較小，常發生管線漏水的情形，造成當地居民用水上的不便，經多次漏水檢修後為確保當地用戶用水權益，水公司將進行全面管線汰換，核定編列1657萬元，汰換長度達1.3公里及改善用戶外線約147戶。

由於該路段，水利局也將進行污水下水道的工程，立委何欣純認為，若是水利局開挖後完成埋設污水管的工程，自來水公司又因要汰換管線，又要開挖一次，將是浪費公帑，而且衝擊當地交通。

何欣純22日邀請水公司及市府相關單位進行協調，希望能夠一起施工，讓道路只開挖一次，水利局及水公司都同意，先讓水利局埋設污水管，水公司再緊接著汰換自來水管理。

何欣純表示，水公司在6月底前會送交維計畫到交通局，在市府核定路權後就可以進場施工，並配合中山路4段汙水管線及路平工程，以影響範圍最小的施工方式，儘可能縮短工期，預計11月底完成管線汰換工程並鋪平路面。

何欣純也要求台水公司針對管線逾使用年限及漏水頻繁區域，每年訂定汰換管線計畫，減少管線破管維修之停水風險、提升供水品質。

水公司第四區管理處處長蕭淑貞表示，很樂意配合水利局的污水管埋設的工程，一條路不必再開挖一次，水公司也可節省路修費。

蕭淑貞表示，水公司會等水利局開挖某一路段，並完成污水管的埋設後，立即進行自來水管的汰換，不但省時又省錢，又減少交通維護的時間。