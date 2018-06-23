台灣省政府7/1走入歷史 國發會接手活化

2018-06-23 17:00

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣省政府將於7月1日正式走入歷史，大部分省府業務也將由國發會承接，國發會主委陳美伶表示，後續將於當地成立中興新村活化專案辦公室，希望透過相關部會通力合作，促成當地展現新的繁榮風貌。

臺灣省政府是於民國36年5月16日由臺灣省行政長官公署改組成立，經86年修憲後，組織功能逐漸縮減。依據行政院所定省府業務與人員移撥時程，108年起省府預算歸零，業務與員額至遲將於今年底完成移撥中央部會，並由國發會率先自7月1日起承接大部分的省府業務。

為鼓舞省府同仁士氣、歡迎省府同仁加入國發會工作團隊，行政院政務委員兼國發會主委陳美伶特別於今（23）日率領所有一級主管走訪中興新村，陳美伶期許中興新村透過活化能再現昔日榮景。

為活化中興新村，陳美伶自去年10月起，已多次親訪中興新村，現地實際瞭解相關辦公廳舍運用情形，她表示，中興新村是臺灣第一個以花園城市規劃的都市計畫區，將工作、居住區合一，採取高綠覆地比率設計，環境清靜悠美，全盛時期設籍人口有2萬3千多人。

尤其中核心區生活機能良好，相當適合年青人來此工作及成家。她表示國發會將於當地成立中興新村活化專案辦公室，希望透過相關部會通力合作，促成當地展現新的繁榮風貌。她也順道對文化創意業者有意進駐的區位進行瞭解，以作為未來活化當地的參考。