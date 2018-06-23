子弟兵參選議員成立服務站 林智堅柯建銘到場相挺

2018-06-23 15:03

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕年底選戰開打，新竹市西區市議員參選人陳建名中午成立熱血服務站，立委柯建銘呼籲市民「相信建銘、投給建名」，市長林智堅更期許陳建名勤走基層，造福地方，因為「改變已經成真、但幸福工程不能間斷！」

林智堅盛讚陳建名是「百年一遇罕見的人才」，因為陳建名從小喪父，母親含辛茹苦拉拔他與姐姐長大，陳建名少年起就半工半讀，更考進清大，退伍後一直從事服務社會的工作，他記得當初面試時，就對這個相貌堂堂、充滿活力與熱情的年輕人印象深刻，後來更成為他當市議員的第一個助理、進而成為市長室秘書，林智堅對陳建名永遠笑臉迎人的真誠態度，十分稱許勉勵。

「新竹市的人情味，讓我決定在這裡打拚！」陳建名特地將服務處打造成自在的環境，希望鄉親走進來一同討論，了解地方的聲音與想法，成為未來服務的動力，也期盼過去在市府擔任林智堅秘書的公共服務經驗，落實民意、監督市政。

民進黨總召柯建銘說，跟陳建名認識超過10年，陳建名認真刻苦，「具有台灣典型的認真打拚精神」，他的高學歷、個性正義，更有使命感，非常適合為民眾發聲，未來在議會跟「新竹市有史以來最好的市長」林智堅一同為城市努力打拚。

「路見不平，就找陳建名！」林智堅說，新竹市民最有感的路平專案，陳建名就是幕後推手，是擁有創新想法與理念的點子王，林智堅說，這次市議員選舉民進黨推出12名候選人，6位新人、6位現任市議員，12人幸福團隊不僅團結更強調世代傳承，代表世代性別族群的團隊合作，包括二分之一新人、三分之一女性、四分之一客家籍，「是黃金的組合」，更是市民最好的選擇。