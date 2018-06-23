有影嘸！南市8年來靠土地翻轉「賺」了2603億元

2018-06-23 14:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南縣市合併後，因應全市空間結構轉變，從2011年至今，市府進行都市計畫通盤檢討作業，共有277件都計變更案；南市都發局統計，包括10大旗艦通盤檢討如平實營區重劃等，增加約573.7公頃發展用地，若以每坪15萬元估計，創造約2603億元市場價值。

例如市府最近才公開標售平實營區、九份子重劃區共20標抵費地，面積總計1.6萬坪，總底價超過40億元，其中平實營區的2筆精華段都以高價標脫，國泰建設以單坪約65.5萬元得標，市庫入帳約9.28億元，創下該區域「新帝寶級」最高價位。

而且配合中央社會住宅政策，南市也選定平實營區重劃區新建首批社會住宅，將以「地段好、品質好」打破以往公有國宅印象。

南市都發局表示，通盤檢討案包括平實營區重劃、永康砲校開發、九份子低碳社區等，創造2千多億元市場價值之外，透過整體開發，將可無償取得公共設施用地186.7公頃，以每坪10萬元估計，還能節省565億元土地徵收費用，減輕財政負擔。

都發局並表示，配合中央公共設施保留地解編原則，積極檢討私有公設保留地，統計約69處163.63公頃無使用需求的公設地將辦理解編，另外還有161處、108.38公頃土地亦持續檢討中。