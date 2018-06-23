蘇貞昌出席客家詩歌節 感慨戒嚴時期母語被打壓

2018-06-23 13:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天出席新北市客家詩歌節活動，看到現場表演的學童把客家話練習得如此流利，他憶起在戒嚴時代母語被打壓，經過多年努力，才能打破威權，如今各界提倡母語，執政者已經從當年的打壓者變成現在的學習者，這就是不同的轉變。

蘇貞昌有感而發表示，台灣就是這樣一步步走過來，當年戒嚴時期一黨控制，語言只能有一種，不只客家話被打壓，連河洛話（閩南語）等一切的語言都不行，他強調，「只要母語一斷，文化就滅了，你自己對自己都沒有信心」。

蘇貞昌談到，當年不只是很多人不會講母語，甚至認為講母語是錯誤的行為，最後連自己是什麼人都懷疑，都沒有信心，更不要講文化傳承，「所以為什麼要斷一個根，先斷母語，政治就是這樣可怕」。

話鋒一轉，蘇貞昌指出，幸好台灣人民的力量打破威權，走向民主開放的時代，如今在各地母語被尊重，每個人都對自己有信心，同時傳承文化，台灣各族群受到尊重，大家唱自己的歌，用自己的母語來教孩子，「台灣的多元、多態、多樣，才會讓大家看見」。連總統的客家話老師都出席活動，執政者已經從當年的打壓者，變成現在的學習者，這就是不同的轉變。

蘇貞昌回憶說，30年前「還我母語」是要走上街頭，還要被打壓、抓去關，但今天母語大力提倡，一路走來多少人的辛苦，有許多偉大的前輩和民間團體默默堅持，才讓文化和母語不中斷，他說，「互相尊重、彼此學習，台灣一定更美麗」。