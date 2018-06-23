姚文智團隊成型 評估打丁丁還是打柯P？

2018-06-23 12:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨提名立委姚文智競選台北市長，今天晚間將舉辦首場造勢晚會，力求在短時間拉起綠營氣勢。據透露，本週二姚團隊也首度於立法院附近召開策略會議，邀請跟台北相關的跨派系綠委參與，不過立委們與姚團隊中對於到底要打丁守中、還是打柯文哲各有不同分析，目前仍在評估當中。

姚文智是民進黨除了金門、馬祖之外，最後一個提名的縣市首長參選人，一名姚團隊核心要角就坦言，只剩下5個月要打首都之戰，內部都稱這是「只剩五月天」，大家都把每個月當成最後一個月打，非常緊繃。

與會人士說，本週二（19日）的會議，找來中壯世代謝系立委管碧玲、趙天麟、議員阮昭雄、親近謝系的前雲林縣長、立委蘇治芬、前立委賴坤成，還有新潮流立委吳思瑤、鄭運鵬、曾任台北市立委的郭正亮，於立法院附近舉行，不過眾人對於打柯、打丁有不同論述，希望打丁守中者認為，這樣可以讓綠營歸隊，邊緣化柯文哲，另一派則建議，應全力檢視柯文哲市政成績，讓綠營選票回流。一名與會立委說，不管是打丁、打柯，多數人建議姚文智應聚焦市政議題，攻擊性的言論交給其他議員或發言人回擊即可。

據透露，之前曾替柯文哲在競選時操盤，有新黨、英系色彩的名嘴姚立明，雖然最近因為身體因素未擔任姚文智競選總幹事，仍會擔任團隊「策略長」，主持策略會議。

此外，民進黨秘書長洪耀福也將會主持選務會議，統合所有部門，包括文宣、組織等工作，這次大造勢的人力、物力都由黨中央全力支援；而繁重的組織工作、活動工作則將會請台北市黨部來負責。

而新系栽培的台北市立委吳思瑤則擔任姚文智的首席發言人，主持輿情部門，將會在623大造勢後，與台北市議員阮昭雄和年輕幕僚們分工，謝系立委管碧玲也大方借將，派了一名多次揭露各種政府弊案的核心大將給姚文智。

姚文智前年舉辦第5屆河右岸論壇，以「亞洲‧矽谷TAIPEI RUN」為主題，當時行政院政務委員唐鳳是演講人，唐鳳也將在姚文智的競選總部出任要職，負責網路及新觀念的溝通。

姚團隊核心成員表示，現在競選班底已逐漸成形，今晚的造勢晚會替姚文智炒熱氣氛，只要能夠拿下李應元當年競選台北市長的四成多選票，民進黨就有機會坐二搶一。