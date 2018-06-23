LINE選舉帳號2天衝4.5萬人 柯文哲：網路義勇軍很多

台北市長柯文哲LINE選舉帳號2天衝4.5萬人。（記者黃耀徵攝）

2018-06-23 12:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲的選舉LINE官方帳號（@kptaipei）昨正式上線，連新書也一併推出，被解讀要搶拉選舉資源，至今新書不僅衝上暢銷排行榜第一名，連LINE帳號人數都大勝丁守中的十倍以上。柯文哲上午表示，:他發現他的網路義勇軍很多，很多東西其實不用他們太花力氣。

柯文哲LINE帳號上線短短2天，就吸引4萬5000多人加入，是國民黨市長參選人丁守中LINE帳號同期推出時間的十倍以上，卻被懷疑是利用台北市政府資源，來幫忙個人的選舉帳號？柯文哲回應，市府資源並沒有另外編列預算，仍是過去北市府的那些資源，所以他的現在想法是，把市政作好、把市政充分表達，就是最好的選舉準備。

柯文哲表示，他沒有政黨、沒有財團，也沒有什麼基金會，只能盡力，但方法總是人想出來的。柯強調，他發現他的網路義勇軍很多，很多東西不用他們太花力氣，他到覺得是這樣，要把這當作改變台灣政治文化的社會運動。

媒體追問，LINE帳號似乎刻意對準年長族群， 今天上午7點還傳出「長輩圖」問早安？柯文哲笑稱，很多東西大家高興，大家喜歡就好，政策要溝通，所以要務實和對話，務實是他們做事的態度，並願意嘗試跟不同的人對話。

另就新書衝上排行榜第一名的狀況？柯文哲說，好像是推出24小時，再加8個小時後達到的。至於是否感到自豪？柯說，沒有啦，可能是大家很期待吧，因為有一次人家問他說要不要寫書，他就自己回去做了POWER POINT（簡報），然後就當作上課，印象中講了快7個小時（新書中收錄5小時的演講DVD ），他們還剪接一下，剩下5個多小時。

台北市長柯文哲LINE選舉帳號2天衝4.5萬人。（記者黃耀徵攝）

台北市長柯文哲LINE選舉帳號2天衝4.5萬人。（記者黃耀徵攝）