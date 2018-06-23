不當黨產條例違憲？法律學者：北高行釋憲聲請書太粗淺

2018-06-23 12:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院在6月11日裁定，因認黨產條例有違憲疑義，在大法官釋憲前暫停訴訟，釋憲聲請書上更質疑，黨產條例只針對國民黨違反憲法平等權；對此，國立高雄第一科技大學科技法律所教授廖欽福表示，釋憲聲請書論述內容非常粗淺、簡陋，只是一般憲法教科書等級意見，更悖離台灣社會經驗，只是在法律邏輯上操作，民主行動黨已被開罰100萬元，哪來只針對中國國民黨，黨產條例並沒有違反憲法平等權。

據悉，本次裁定為台北高等行政法院第四庭所作成，審判長為法官李玉卿，釋憲聲請書的聲請人為李玉卿、鐘啟煒、李君豪三位法官。

釋憲聲請書內容提及，「以76年7月15日前成立，而於34年8月15日起擁有財產之特定政黨為對象所為立法，乃無正當理由之個別立法，違反平等原則，及不得溯及既往原則．．．」

廖欽福表示，台北高等行政法院針對中投、欣裕台公司的訴訟，法官認為黨產條例有違憲疑義，在法治國家是可以聲請釋憲，但從北高行的釋憲聲請書內容來看，存在很大疑問和問題。

廖欽福指出，北高行三個法官認為黨產條例是針對中國國民黨的立法，具有差別待遇的正當理由。但事實是黨產條例並不只針對國民黨，黨產會日前已公布6大「殭屍政黨」調查報告，其他政黨也必須依法申報財產，其中民主行動黨更被開罰100萬元，由此可證，黨產條例並不是只針對國民黨，更沒有違反憲法平等權。

「釋憲聲請書的論述是有問題的！」廖欽福提及，北高行法官認為財產移轉、禁止處分、政黨存續要法律保留、不能溯及既往，並認為黨產條例具有法律位階必須憲法保留，但這部分論述問題很大。

他指出，看完19頁的釋憲聲請書，發現法官只引了14個註解，從學術觀點來看，不應該只是在做法律邏輯的操作，法官應該去關注台灣社會的脈絡和經驗，但釋憲聲請書只是在做法治國家原理的論述，最根本有問題的地方都沒講。

廖欽福表示，關於不當黨產及轉型正義的研究，國內已經有相當多公法學者提出，但北高行的釋憲聲請書卻只用一般憲法教科書見解，非常粗淺、簡單論述而已。

廖欽福指出，釋憲聲請書應該有利與不利並呈，「非常可惜寫得太簡陋了」，所有學術界的論點，法官好像都視而不見，只是在寫一般憲法教科書簡陋的意見。

「完全沒看到中國國民黨在台灣的歷史經驗及脈絡！」廖欽福強調，關於龐大黨產透過政黨力量取得這部分，法官也沒有做出很多論述，「法律不應該只是邏輯」，只是在做法律條文、原理原則的操作，一直埋頭一層層往下寫，無視社會經驗、歷史事實，忽略黨國一體的影響。