軍公教年改後輪到勞保年改？高市總工會指牽涉極廣、需設想清楚

2018-06-23 11:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕軍公教年改後，下一個將是勞保年金﹖引起不少基層勞工疑慮﹗高雄市總工會理事長林明章向政府喊話，勞保年金牽涉層面極廣，若要改革、必需設想清楚，否則後果難以想像﹔林明章評估短期內變動很難，請勞工朋友不用恐慌，總工會將隨時緊盯年金改革相關訊息與進度，並適時提出建言，為辛苦勞工確保權益。

鑑於近來媒體接力報導軍公教年金改革後，接續可能推動勞保年金改革﹖讓部分弱勢勞工族群心慌。

向來勤走基層的高市總工會理事長林明章表示，陸續接到很多基層勞工及工會幹部訴苦，擔心自己年金會因年金改革而大量縮水，加上電視媒體和名嘴不實資訊、甚至推測勞保基金將於近年用罄等訊息，引發勞工界人心惶惶。

林明章呼籲勞工朋友放心，別受名嘴危言聳聽影響，打亂了自己原本安於工作的腳步，他強調勞保年金改革是一項巨大工程，改革對象人數最多、層面牽扯極廣，且包含有雇主的勞工、無一定雇主與自營作業者的勞工等，何況勞保年金上路未滿十年，勞工平均只領15000元，與軍公教樓地板就3萬以上有段落差。

林明章認為，兩個制度不同，其實勞保年金制度並沒差到一定必須改，若真要改、改革後該如何無縫接軌﹖落日條款該如何設定等議題﹖政府必需設想清楚，否則後果嚴重無法想像。

林明章評估，政府想在短期內改革完成有其難度，請勞工朋友不要恐慌，總工會也會隨時注意政府改革進度，適時提出建言，為弱勢勞工族群爭取保障晚年生活最後一道防線，這也是高雄市總工會應盡的責任。