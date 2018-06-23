評2025中國製造 鄧振中：盼中國政府對補貼有節制

2018-06-23 09:12

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十二日報導〕針對川普政府鎖定中國「2025製造」窮追猛打，台灣政務委員鄧振中說，中國政府以大力補貼和強迫智慧財產移轉方式扶植中國工業，短期內台灣若干企業有機會，但長遠來說，對台灣企業不利，希望中國政府「對補貼有一個節制」。

鄧振中帶領了一個124位團員組成的訪問團出席「選擇美國投資高峰會」，是六十六國當中最大的代表團。「選擇美國投資高峰會」在華府召開期間特別有專題討論鴻海在威斯康辛州的投資，商務部長羅斯致辭時也提及台塑在路易斯安納州的新投資案。

此外，中油也在此行與美國錢尼爾能源公司簽下兩百五十億液化天然氣的採購意向書。根據代表團提供的新聞資料，台灣在美已投資約260億美元，未來將執行的投資總額約265億美元。

鄧振中在返台前的記者會中表示，能源供應的航線原本就應同時考慮中東線與太平洋航線，台灣大量採購美國能源，包括原油與液化天然氣，改變能源供應，對台灣能源安全而言是健康的作法。根據中油提供的資料，台灣在2016年還沒有向美國採購原油的紀錄，2017年採購金額為1.54億美元，但今年1月至8月，台灣進口美國原油已達23.12億美元。

鄧振中說，台灣還在繼續爭取鋼鋁關稅的國家級豁免，台灣也是中國生產過剩的受害者，希望與美國一起努力。美方告知，台灣的案子還在內部檢討中，沒有做出決定。台灣目前也鼓勵自己的鋼廠能逐步恢復產能，解決台灣輸美鋼材含中成分過高的問題。

他透露此行見了商務部、國務院、能源部官員，還與三位美國參議院財委會的議員會面，也見了眾院外委會亞太小組主席游何。至於美國貿易代表署官員，由於日前在巴布亞紐幾內的APEC部長會議已見過，此行沒有安排。