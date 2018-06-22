李登輝訪沖繩 是否與日相安倍會面受關注

2018-06-22 21:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝接受那霸市日本台灣和平基金會邀請，在6月22日至25日訪問沖繩，而日本首相安倍晉三於23日也將到沖繩糸滿市參加沖繩戰役戰亡者追悼儀式，外界揣測兩人可能會再次會面。李登輝辦公室主任王燕軍表示，目前沒有這樣的安排，他若知道有類似安排，一定會和外界報告。另外，王也表示，李的身體精神都很好，感謝醫療團隊的照顧。

95歲的李登輝應那霸市日本台灣和平基金會的邀請訪問沖繩，今天搭乘長榮航空前往沖繩那霸。下午他與夫人曾文惠扺達沖繩那霸機場時，受到僑胞、日本李友會成員熱烈歡迎。駐日代表謝長廷、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明前來接機。

謝長廷受訪時表示，他不知道李登輝、安倍是否會面，「我們代表處沒有這樣的安排。」被問到安倍和李登輝剛好人都在沖繩，謝意有所指的說「人生中有很多巧合。」

相關人士指出，安倍出席活動地點跟李登輝的飯店僅有半小時不到的車程，有空檔就可能會去李下榻的飯店，該飯店「碰巧」跟兩人上次在東京見面的飯店一樣，兩樓層中有許多不同的入口，只要管制人員出入，媒體很難拍到兩人是否見面，隱蔽性非常高，無怪乎見面傳言不斷。

李登輝23日晚間將參加日本台灣和平基金會和日本李友會合辦的晚宴。24日將參加1945年沖繩戰時台灣人戰亡者慰靈碑的揭碑儀式，並擬發表演說，晚間參加琉球台僑總會晚宴，25日中午返回台灣。

1945年沖繩戰役時，許多台灣人戰死，沖繩縣糸滿市摩文仁和平祈念公園的石碑上，刻有34名台灣人的名字。2016年建造「台灣之塔」，這次設立的紀念碑刻有李登輝所題的「為國作見證」。

李登輝上次訪問日本是2016年7月，應日本「全國青年市長會」之邀，赴日本沖繩縣石垣島進行演說，時隔約2年。這次訪日是他卸任總統後第9次訪問日本。

知情人士透露，李登輝在2015年7月訪問日本東京時，曾在東京的飯店，趁著休息空檔，透過飯店密道與安倍晉三會面，雖然雙方事後都不願意正面證實，但確實有會面，蔡英文總統與安倍見面也是用相同的模式，表示台日友好，又可避免刺激中國。