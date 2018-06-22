立委：監委為KMT釋憲聲請 護黨產讓權力分立亂套

馬政府所提名的監察委員去年認定「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」有違憲疑慮，向司法院大法官聲請釋憲。圖為監察院。（資料照）

2018-06-22 21:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕馬政府所提名的監察委員去年認定「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」有違憲疑慮，向司法院大法官聲請釋憲，大法官破天荒將在7月10日召開憲法法庭說明會，決定是否受理此案；對此，民進黨立委李俊俋痛批，向監委陳情的民眾是國民黨青年軍，釋憲案更與監委職權無關，監察院難道是立法院太上機關。

據調查，此釋憲案陳情民眾為國民黨議員陳重文、國民黨青年軍陳茂嘉、呂謦煒三人，擔任國民黨青工總會秘書長的陳茂嘉今年3月才因以假封條查封黨產會，被警方傳喚偵辦。

受理該釋憲案的監委仉桂美、劉德勳兩人，為前總統馬英九任內所提名，黨產條例釋憲案陳情民眾之一的呂謦煒，則擔任過洪秀柱競選辦公室發言人、國民黨青年團總團長。

據了解，司法院已邀請監察院、行政院代表出庭進行說明會，黨產會也將派人到場旁聽；但「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」前年在立法院審議時，行政院並無提院版草案，僅有立法院民進黨團、時代力量黨團、親民黨團及個別立委等版本，司法院本次卻未邀請立法院代表。

對此，民進黨立委李俊俋指出，立法院意見較多元，憲法法庭過去較少邀立法院，像過去核四案沒邀請立法院代表，但此事涉及立法院及監察院職權，要邀立法院代表也無不可。

「黨產條例根本沒有違憲問題！」李俊俋表示，該案最大問題是監察院有何理由聲請釋憲，少數監委接受所謂陳情要聲請釋憲，結果那些陳情民眾是國民黨青工總會的青年軍。

李俊俋質疑，更離譜的是監察委員的釋憲理由，跟國民黨所主張理由一模一樣，這種弔詭陳情，能算是人民陳情嗎？還是為了護黨產操作。立法院代表多數民意支持所通過的法律，一旦不合監委的意，監察院不滿意就要聲請釋憲，那憲法權力分立不就亂了套。

「連年金改革也一樣！」李俊俋強調，立法院是最高立法機關，最後通過的法律條文內容，是擁有多數的民意基礎，不是三讀通過後，監察院認為不好，或不是它要的就提聲請釋憲，若都是這樣做，那監察院不就變成立法院的太上機關。

李俊俋表示，司法院既然決定要開憲法法庭決定受不受理該案，就應針對監察院可不可以針對本案提釋憲，以及監察院是否能提出與職權無關的釋憲案、本案對憲法權力分立的運作意涵為何來進行辯論。