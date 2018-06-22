陳其邁出席美國商會座談 強調會降低外商投資障礙

2018-06-22 23:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委、高雄市長參選人陳其邁，今參與高雄美國商會會員大會演講，與商會會長Brian Aiello 及會員分享城市治理想法，並互相交流意見﹔陳其邁強調，高雄有海空雙港，位居印度、太平洋戰略樞紐，未來將提高行政效率、降低投資障礙，吸引外商投資高雄，他鼓勵外商若要投資台灣，高雄是最好的時機。

陳其邁指出，很肯定美國商會長期對產業發展、給台灣政府的建言，例如擴大綠色融資平台、調整政府流程、加快基礎設施建設、扶植國內供應鏈，促進能源建設發展等。

而Brian先生接任會長時，也特別強調要以智慧城市、空氣乾淨、綠色能源，為三大投資主軸﹔而陳其邁提出的「智慧城市好生活」，就是希望透過人工智慧產業，來完成高雄產業轉型，並結合高雄製造業基礎，激發高雄經濟動能。

陳其邁表示，以人工智慧產業為核心，加強產業轉型力道，及市府智慧城市的解決方案，將會是施政重點﹔另外改善空污製程、設備，及發展太陽能、風電等綠能完整產業鏈，將會帶來一波能源改革。

未來也會將成功施政經驗，整合成完整治理模式，與東南亞國家進行交流。

陳其邁進一步指出，在美國總統川普的整體印度太平洋戰略中，台灣在地理位置上扮演著無可取代的重要角色，也因此，相關國防、航太產業，也看到台美有更進一步的合作關係，而這些產業重鎮就在高雄。

他承諾，未來會提高政府行政效率、降低企業投資障礙，吸引外商前來高雄投資，並強調如果要投資台灣，高雄是最好的時機。