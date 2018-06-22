稱台大醫院無法提高價格 柯P：用服務態度不好制量

2018-06-22 16:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲下午應邀至三創園區參「2018AMMA台北搖籃計畫暨創業小聚年會」，以「人生．挑戰」為題分享經驗，談到自己當市長不打廣告就跟台大醫院一樣時，柯竟打趣稱，台大醫院是公家機關無法提高價格，所以要用服務態度不好制量，「服務態度不好在急診時都隨時有100個人在等了，怎麼可以態度好呢，當然不可以」，這是為了台大醫院的永續經營。

第七屆「2018 AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」以「創業，後來的我們」為題，透過大師論壇、交流晚宴、小聚主題場等系列活動，讓不同的創業世代相互交流與激發，另邀請來自矽谷、北京、香港及台灣傳產與新創業者分享創業新路歷程。

柯文哲表示，早在1994年8月11日，台灣就有第一個葉克膜的案例，「很難想像24年前的台大就有葉克膜」；他還拿出手術紀錄，笑說以前當醫生很好當，「手術紀錄就這麼簡單，現在要寫一大堆。」

雖然台大醫院在葉克膜技術上走得非常快，柯坦言，一直到邵曉鈴事件才一夕爆紅，完全是「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」的最佳寫照。

「為什麼十幾年間大家都不曉得，這跟台大醫院的薪資制度有關。」柯文哲說，因為台大醫院是公家單位，多做少做都是一樣的薪水，「我們以前開玩笑，很多人批評我當市長都不打廣告？我說台大醫院需要做廣告嗎？」

柯更開玩笑說，以前在台大醫院當醫生，是以「服務態度不好制量」，像是新光、國泰等私人醫院，只要病人一多他們會提高價格「以價制量」，但台大醫院是公家機關無法提高價格，只好以服務態度不好制量，「態度不好那個急診室都已經隨時有一百個人在等了，怎麼可以態度好呢，當然不可以。為了台大醫院的永續經營，我們必須要服務態度不好。」