談華山分屍案 柯：不希望暴力事件讓大家都很緊張

2018-06-22 16:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北華山草原爆發殺人分屍案，承借給藝術團隊的都發局更新處19日宣布，即日起暫停草原上一切活動。由於台北市長柯文哲日前受訪時曾說恐怖情人難防，引發死者家屬不滿，柯文哲今被問及是否要向家屬道歉時則解釋，當時他是在談近期幾起台灣社會的不幸案件，並非針對個案，他不希望因為暴力案件搞得大家都很緊張。

柯文哲下午應邀至三創園區參加「2018AMMA台北搖籃計畫暨創業小聚年會」，以「人生．挑戰」為題分享經驗，會後受訪時被問及會不會順道去華山草原視察？他表示不用啦，有交代警察局，要增加見警率，該清的要清，警察局長有在處理。

至於違建的部分，柯表示，因為離租約6月30日到期，拆不拆也不差這幾天，即日起活動暫停，租約到期後清理完畢，就會三方點交、還給中央。

談到自己「恐怖情人」說法引發死者家屬不滿，柯則喊冤說，當時是在談最近社會上幾個不幸事件，社會安全網上其實也沒有辦法完全去防堵，不是在講這個事件，但不同事件被湊在一起，他沒有在講個案。

媒體質疑柯的原話就是說恐怖情人難防，柯點頭說「對」，隨即指出，台北市的暴力案件，看統計數字是下降，智慧犯罪則是上升，他不希望因為這種暴力犯罪，搞到大家都很緊張。

柯表示一直羨慕宜蘭的國小沒有圍牆，本來想說北市的學校圍牆可以拆掉，後來發現因為在都會，人與人之間都互相堤防，很難做到，個人的理想應該是一個比較和諧的社會，人與人之間可以互相信任，而不是像現在都是築起高牆，這他不喜歡。

針對國民黨市長參選人丁守中批柯應該道歉，現在說地還給中央，是不是責推中央？柯文哲僅說沒有啦，社會上出現不幸事件，當然還是要處理預防，也不要因為這樣，弄的公務員都不敢做事，所以他一直很不喜歡把這事件作太過擴大，該怎麼處理就怎麼處理，儘量建立互信和諧社會。

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