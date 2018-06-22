不只考試拿第一 柯P新書一出立登排行榜冠亞軍...

柯文哲出版新書《光榮城市》，笑稱要拿來貼補家用。（記者黃耀徵攝）

2018-06-22 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲時常誇口自己拿第一名有如家常便飯，沒想到除了考試，柯P連賣書都有一套，他的新書《光榮城市》今日開放預購，隨即攻佔博客來熱銷排行前兩名。

根據博客來排行榜統計，即便全套要價1100元，柯P的《光榮城市》仍一舉登上熱銷排行榜首，書加柯語錄的版本則排在第二，柯P先前出版的3本書也都還在中文書前30名。網友紛紛留言表示，「會不會靠版稅就可以打選戰了啊？」、「姚姚勸人要多讀書，所以我就買了一本來 」、「柯黑崩潰」、「自費網軍報到」。

柯文哲昨日也在臉書上透過影片宣傳他的新書，不納入醫學書籍的話，這是他所寫的第四本書，強調自己在擔任市長後，每天早上7點半準時上工的日子也進入到第四年，反省改進是他的每日功課，每天都會思考如果事情重來一遍，怎麼做會比較好，想著想著決定記錄下來。

柯P還打趣地說，這本書除了宣揚理念，還能順便賺版稅貼補家用，夫人陳佩琪則在底下留言恭喜柯變成「大作家」，還說不讓他專美於前，自己也將開始寫作，明年換她出書，「咱們倆接力賺稿費，支付不足的選舉經費和我們官司的錢。」