柯文哲LINE個人專屬帳號今上線 網友酸「誰要跟柯P在一起」

2018-06-22 14:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲的LINE@個人專屬帳號今天上線，主打「跟柯P在一起」，邀請民眾加入。台北市政府發言人劉奕霆指出，希望藉由LINE@平台鎖定更多網路上的年齡族群，把施政成果推廣給更多民眾知道。

不過有台北市民加入後吐槽，「誰要跟柯P在一起呀！是以為全世界只剩他一個人嗎！」，相當不給面子。

柯文哲原本就已擁有臉書粉絲團和Instagram、Twitter帳號，新增LINE帳號可讓他接觸到更多年齡族群的民眾。

柯文哲LINE@帳號約在上午11時30分上線。帳號第一則貼文以簡易圖示教導民眾如何將帳號推薦給更多朋友；第2則貼文則加上QR code，請民眾推薦朋友加入，來看他分享市政大小事。

柯文哲個人帳號簡介寫道：「進步，是追求普世價值的實現，是堅持做對的事情，是每天一點一滴累積。我是台北市長柯文哲，4年來，市府團隊秉持正直誠信的態度，不斷追求這座城市的進步，謝謝每一位市民朋友的參與，是你們，成就了這座光榮城市。」

柯文哲個人IG小編柯昱安日前受訪時表示，台北市政府在LINE上已有官方帳號，成立LINE@主要是市政與選舉上的資訊分流。另有柯文哲幕僚透露，LINE@將鎖定40、50歲以上族群，內容會有選舉相關資訊、政策懶人包或做一些長輩圖等。