國發基金參與如興併玖地 國發會主委：非弊案

2018-06-22 15:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對立委黃國昌質疑，國發基金參與如興（4414）增資併購香港玖地公司的過程存有瑕疵，國發會主委陳美伶今強調，這不是一個弊案，國發基金在投資時皆按照法定程序，並經專業、嚴謹評估，但若黃國昌所提出的質疑，或如興公司對政府部門有所隱瞞，經查證屬實，將移送法辦。

黃國昌昨在時代力量立法院黨團召開記者會，質疑國家發展委員會旗下國發基金淪為中共國企滲透台灣企業的幫兇，造成中國假帳淘空台灣的惡果，要求國發基金、如興紡織董事長陳仕修、玖地集團創辦人孫瑒，對外說清楚、講明白。

國發會主委陳美伶今天下午出席活動前受訪，開場就強調「這不是一個弊案」，中間當然有併購問題，但併購也有法律依據，均按照法定程序與專業評估。

她指出，在國發基金投資的時候，需經過嚴謹的評估，包含3階段的投資效益審查，才決定投資。

「相關事實也都已經澄清了」，陳直言，這裡面牽涉到當初在投審會審查時，包含國安會、陸委會等都有去查證過孫瑒本身的資料，都沒有違反現行法令規定，「如果黃委員所提出的事實如果有以前所不知道的，或是如興公司對政府部門有所隱瞞，如果查證清楚、確有其事的話，也會移送法辦。

隨後她在致詞時重申，國發基金不是一個弊案，而是為了政策需要所設置，有法源基礎的基金，主要用在要鼓勵產業創新，以及確保產業升級時，有足夠的基金挹注跟投資。