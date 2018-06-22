出動長輩圖攻勢 柯P官方LINE帳號今上線

柯文哲LINE官方帳號今日上線，主攻40歲以上使用者。（圖片擷取自柯文哲LINE官方帳號）

2018-06-22 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲擅用社群媒體與網友互動，今日更推出LINE官方帳號，主攻40歲以上民眾，提供的訊息包括市政資訊、選舉資訊和長輩圖等。

柯P的LINE官方帳號（@kptaipei）今日上線，帳號簡介上寫道，「進步，是追求普世價值的實現，是堅持做對的事情，是每天一點一滴累積。我是台北市長柯文哲，4年來，市府團隊秉持正直誠信的態度，不斷追求這座城市的進步，謝謝每一位市民朋友的參與，是你們，成就了這座光榮城市。」

幕僚表示，台北市府已有官方帳號，柯P的LINE主要是分流選舉與市政訊息，之後提供的資訊包括政策懶人包、選舉及長輩圖等，來接觸更多年齡層的民眾，鎖定的族群為40歲以上。

柯P在臉書上表示，自己以前不太喜歡交際應酬，一方面是因為日久見人心，努力做大家最後都會知道，另一方面是在台大當醫生也不用推廣，病人還是很多，但在當了市長後，體認到除了務實，對話也相當重要，許多政策與市府8萬名員工的努力需要被大家看見，因此要透過各種管道，與民眾分享最新資訊。

柯文哲觸角深入各大網路社群媒體，臉書有超過180萬人追蹤、IG有32.3萬人、推特18.3萬人。