紐西蘭首在台慶祝毛利新年 原民會主委：深化台紐合作關係

2018-06-22 14:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕紐西蘭商工辦事處今首度在台灣舉辦「毛利新年在台灣」活動，辦事處代表涂慕怡（Moira Turley ）致詞時表示，毛利人與台灣原住民間的連結是台紐關係中非常獨特的部分；原民會主委夷將‧拔路兒也說，這是毛利人首度在紐西蘭、澳洲2地之外舉辦重大慶典活動，具有高度象徵意義，也顯現台紐深化與穩固的合作關係。

紐西蘭毛利原住民人每逢六月Matariki星團顯現時，代表一年一度新年的到來，紐西蘭各地皆會舉辦以毛利文化為主題的新年節慶活動，也是紐西蘭重大的慶典。為強調台灣原住民與紐西蘭毛利族群間的深厚連結，紐西蘭商工辦事處今年特地選在台灣，首次辦理Matariki新年節系列活動。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，紐西蘭為我國在國際上重要夥伴，雙方在2013年簽訂「台紐經濟合作協定」迄今年滿5年，雙邊原住民藉由協定內的原住民合作專章，每年召開協調會議，針對經貿、語言文化、部落旅遊、教育合作等計畫討論，成果相當豐碩。

辦事處代表涂慕怡也說，過去五年，台紐雙邊貿易成長超過20%，顯現台紐經濟關係非常紮實且持續成長，她並說，紐西蘭盼能與台灣建立更深刻的關係，讓台灣人民對紐西蘭的種種有更深刻的了解，將台紐間的經濟文化關係提升到新的層次。

此次毛利新年節系列活動包含紐西蘭電影展、台紐文化樂舞團交流活動等，活動自6月22－24日舉行。