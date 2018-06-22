恐遭架空？張小月：海基會是一個團隊

2018-06-22 13:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府副秘書長姚人多接任海基會副董事長兼任秘書長，外界認為海基會董事長張小月恐被架空。張小月今天出席活動時被問到相關議題表示，海基會是一個團隊，很多人討論海基會到底是「董事長制」？還是「秘書長制」？其實海基會有一百多位同仁，是一個團隊，就是把事情做好。

民進黨彰化縣立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠和彰化縣政府今天於立法院舉辦「彰化珍珠蚵最優美」活動，由彰化縣長魏明谷開場。黨籍立委有大半都出席捧場，故鄉在彰化的張小月、民進黨秘書長洪耀福都出席力挺。而受到總統蔡英文器重的姚人多21日接任海基會副董事長兼秘書長，有輿論認為張小月恐會被架空。

對此，張小月指出，姚人多非常棒，從他過去的表現來看，理路非常清晰，做事很積極、很主動，感謝總統把愛將放在海基會，給海基會增加生力軍，她也會跟姚人多開玩笑說，「現在我們人多好辦事」，將來海基會在兩岸關係這麼樣面臨挑戰的狀況下，相信海基會做得更多、更好，為兩岸人民的福利提供最好的服務。

被問到蔡英文將愛將在旁邊，是否感受到壓力？張小月回應，外交、國防、兩岸事務是總統的職權，以決策面來說，會遵守長官的指示，就執行面來說，風雨同舟，大家是一個團隊，像一個球隊一樣，是一整個團隊。