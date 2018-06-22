侯友宜最新財產申報資料 存款減少80萬元

2018-06-22 13:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦出租房產給文化大學做為學生宿舍，最近引發社會議論，根據監察院今日出版最新一期的廉政專刊顯示，侯友宜三月卸任新北市副市長時所申報的財產內容，土地、建物各有2筆，存款506萬餘元，另有6筆土地交付信託，其中4筆位於台北市士林區華崗段，2筆位於新北市新莊區復興段，皆登記在妻子任美鈴名下。

同時，侯友宜還申報有價證券420萬餘元，保險3筆，相較去年十二月任內申報資料，存款減少80萬元，其他部分沒有變化。

此外，前央行總裁彭淮南今年二月卸任時申報的資料顯示，有台北市大安區土地1筆、建物2筆，存款1960多萬元，以及時價1萬2490元的10公克黃金存摺。

本期廉政專刊也有多名新監委的首度申報資料，其中存款額度最高的是趙永清與妻子陳秀玲申報4698萬餘元，有價證券210萬元，保單17筆，另外還有土地53筆、建物8筆以及價額50萬元的金幣，趙永清另有債務1700多萬，妻子事業投資達4900多萬元。

監委陳師孟與妻子康萍申報1筆土地、1筆建物，存款729萬餘元，有價證券125萬餘元，保單8筆﹔監委楊芳玲與先生姚立明共同申報2筆土地、4筆建物，存款921萬餘元，保單10筆﹔監委楊芳婉與擔任促轉會副主委的丈夫張天欽則共同申報土地6筆、建物2筆，存款3862萬餘元，有價證券492萬餘元，保單23筆，另外信託土地15筆、建物1筆，股票價額197萬餘元。