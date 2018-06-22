限量競選小物「厚友誼」 拍照上傳有機會侯友宜來訪

2018-06-22 12:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天舉行「厚友誼」記者會，推出首波選舉宣傳小物「厚友誼」，包括布條、迷你桌旗與貼紙，其中「厚」字拆解為「ㄏ日子」，台語諧音「好日子」，呼應「安居樂業」的競選主軸，首波文宣品限量1124份，民眾布置後拍照上傳，未來侯友宜有機會登門拜訪。

侯友宜表示，父母替他取名「友宜」，教導「在家靠父母、出外靠朋友」的觀念，交朋友就是要搏感情、重友誼，期許他當一個有誠信、重情重義的人，這不僅是南部人的「氣口」，也是他為人處事的原則，成為團隊的競選口號。

今天有許多侯友宜的昔日好友到場力挺，他說，如果當年沒有兄弟挺他，陪著他一起出生入死，「我不知道死了幾次」，這條命是別人給的，希望利用人生有限的歲月好好做事，不論挫折或挑戰，都是人生的一部分。

侯友宜表示，侯的台語諧音是「厚」，「厚友誼」代表「厚感情」（台語），厚字拆解為「ㄏ日子」，象徵人民安居樂業，希望大家的感情「綁一起」，和市民「逗陣行」，共同創造新北的好日子。

侯友宜競選辦公室指出，首波宣傳小物限量1124份，民眾上網搜尋「厚友誼逗陣行」，進入網頁後填寫「友誼聯絡本」，挑選想要索取的文宣品，就會配送到家，民眾布置後拍照上傳，就能成為「厚友誼地圖」據點，未來有機會侯友宜可能登門拜訪，和支持者互動。