實現居住正義！綠委促推宿舍版公宅

2018-06-22 12:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委林俊憲今上午召開記者會表示，國內每年有59萬外地學生有住宿需求，但整體學校能容納的住宿量卻只有29萬人，宿舍供給量嚴重不足，才會發生侯友宜宿舍事件；林俊憲主張，政府應釋出國有地建造宿舍版公宅，以解決大學生普遍抽不到宿舍的問題。

林俊憲上午與台北市民進黨議員王威中共同召開「二成大學生住蟻居 林俊憲王威中：應推宿舍版公宅」記者會。林俊憲認為，前台南市長張燦鍌任內，就改變公宅只售不租的規定，將大林國宅的空屋租給嘉南藥理科技大學、崑山科技大學等多所大學，一方面解決宿舍不足問題，另方面也帶動當地經濟繁榮。

王威中則表示，2001年士林北投區曾有幾間私立大學向國防部請命，盼能爭取公有地作為學生宿舍，但最終不了了之、延宕至今，才讓侯友宜這樣的人有機可趁；王威中表示，以目前較新的學校宿舍來說，一間房每個月可以收10600元，相較於每月10400元的台北市松山健康公宅（約13坪），並不會虧本。

出席記者會的教育部代表指出，教育部曾參與台北市的都市更新，位在中正區的土地，預計109年可完工，之後可分回450個床位供外宿生使用；內政部官員則表示，目前政府力推的社會住宅，也可提供給外宿生居住，內政部會盡力配合教育部需求。

不過林俊憲強調，社會住宅租金動輒上萬元，學生大多無能力負擔，政府若要投入，一開始規劃就不該與社會住宅混為一談。