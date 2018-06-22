總統接見卜睿哲等：中國打壓增強 台灣持續與美合作

2018-06-22 12:16

〔記者李欣芳／台北報導〕面對中國處心積極打壓台灣，最近頻頻施壓外國航空公司更改「台灣」名稱，納為中國的一部分，蔡英文總統今天上午表示，令人遺憾的是，中國對台打壓的力道不斷地增強，從片面啟用M503北向航路、軍機、軍艦頻繁繞台，到強迫各國民間企業更改網站的台灣名稱，以及阻撓台灣的國際參與，這些試圖片面改變台海現狀、罔顧區域和平穩定的做法，不僅對兩岸關係毫無幫助，國際社會也不樂見。

蔡英文總統今天上午接見美國華府智庫「布魯金斯研究院」台海比較政治研究新秀學者團，包括布魯金斯研究院東亞政策研究中心共同主任卜睿哲等人，總統表示，中國的打壓不會改變台灣走向世界的決心，我們會持續和美國以及理念相近的國家合作，為區域的和平、繁榮和穩定，做出貢獻。

總統致詞表示，訪團成員都是長期關注兩岸關係及台灣政經發展的學者，很高興他們遠道而來與台灣各界人士交流，也期待他們分享對區域情勢的觀察和建議。

談及近來亞太地區情勢，總統指出，不論是台海、南海或是韓半島，正在發生許多變化。在這當中，台灣身為國際社會負責任的一員，始終努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。

談及台美關係，總統認為，美國是台灣最重要的戰略及貿易夥伴，過去兩年來，也給台灣具體的支持，像是宣布對台軍售案、重申「台灣關係法」的安全承諾、批准美國防廠商參加台灣潛艦國造的「行銷許可」，以及支持台灣參與「世界衛生大會」及其他重要國際組織。

總統也提到，上週二美國在台協會內湖新館的落成，也代表了台美關係的重要里程碑，更象徵雙方達成共同目標的堅定信念。她也非常期待台美關係邁向更緊密友好的新紀元。