林為洲公布大勝16％民調卻未出席 可能是因為這個...

2018-06-22 11:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨新竹縣的「拔洲風暴」持續上演，國民黨立委林為洲今公布委辦民調結果為58.02%，大勝已被黨提名的對手楊文科，本人卻未出面，電話也未回應。據了解，林不親自出面，是因新竹縣黨部昨揚言報黨中央祭黨紀處分，為避免民調結果進一步刺激對方陣營，進而激化對立。

國民黨新竹縣長參選人「拔洲風暴」越演越烈，始終主張採用全民調提名的立委林為洲，今本人未到場，由國會辦公室主任楊文志代為公布自行委辦的民調，結果是以58.02%大勝對手新竹縣副縣長楊文科的41.98%。

本次林為洲委辦的民調結果如下：政黨對比部分，楊文科支持率為42.814%、林為洲為57.186%；黨內互比部分，為楊文科37.253%，林為洲為62.747%；總支持率則為楊文科41.98%，林為洲為58.02%。

林為洲國會辦公室透露，根據此次民調結果，林為洲不管是單獨對上黨內的楊文科，或是另外與民國黨可能參選的徐欣瑩、民進黨提名的鄭朝方的3方對決，林的民調支持率都贏第2名上10%左右。

由於新竹縣黨部主委陳見賢痛批林為洲的民調是「山寨版假民調」，更傳出縣黨部今天也同步召開考紀會要祭出黨紀處分；林為洲也反嗆陳見賢才是最早就表示提名不當就要脫黨參選的人，因此應「自己先考紀自己」。

記者數度致電林為洲，但未獲回應。據了解，林為洲今日選擇不親自出席民調公布記者會，是因新竹縣黨部已揚言黨紀處分，且預料民調結果會大贏楊文科及其他對手，因此為避免進一步刺激對方陣營，而由幕僚代為公布。

對此，新竹縣黨部主委陳見賢秘書王凱蔓接受電訪指出，陳本人正在開定期委員會，不便接電話，此議程早在15日即決定，絕非針對林為洲而開，並沒要討論此議題，最近也會陸續召開會議，討論縣議員、鄉鎮市長的提名。

記者追問是否會有與會委員增加臨時動議討論林為洲的議題，王凱蔓語帶保留地表示「無法保證」，若真要針對此議題，也可能另外召開考紀會，會做出什麼動作也不是今天。

林為洲公布民調大勝楊文科16％ 本人竟沒出席記者會

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  • 國民黨立委林為洲國會辦公室主任楊文志今天公布林為洲自辦新竹縣長選舉民調結果。（記者朱沛雄攝）

    國民黨立委林為洲國會辦公室主任楊文志今天公布林為洲自辦新竹縣長選舉民調結果。（記者朱沛雄攝）

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