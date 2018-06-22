林為洲公布大勝16％民調卻未出席 可能是因為這個...

2018-06-22 11:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨新竹縣的「拔洲風暴」持續上演，國民黨立委林為洲今公布委辦民調結果為58.02%，大勝已被黨提名的對手楊文科，本人卻未出面，電話也未回應。據了解，林不親自出面，是因新竹縣黨部昨揚言報黨中央祭黨紀處分，為避免民調結果進一步刺激對方陣營，進而激化對立。

國民黨新竹縣長參選人「拔洲風暴」越演越烈，始終主張採用全民調提名的立委林為洲，今本人未到場，由國會辦公室主任楊文志代為公布自行委辦的民調，結果是以58.02%大勝對手新竹縣副縣長楊文科的41.98%。

本次林為洲委辦的民調結果如下：政黨對比部分，楊文科支持率為42.814%、林為洲為57.186%；黨內互比部分，為楊文科37.253%，林為洲為62.747%；總支持率則為楊文科41.98%，林為洲為58.02%。

林為洲國會辦公室透露，根據此次民調結果，林為洲不管是單獨對上黨內的楊文科，或是另外與民國黨可能參選的徐欣瑩、民進黨提名的鄭朝方的3方對決，林的民調支持率都贏第2名上10%左右。

由於新竹縣黨部主委陳見賢痛批林為洲的民調是「山寨版假民調」，更傳出縣黨部今天也同步召開考紀會要祭出黨紀處分；林為洲也反嗆陳見賢才是最早就表示提名不當就要脫黨參選的人，因此應「自己先考紀自己」。

記者數度致電林為洲，但未獲回應。據了解，林為洲今日選擇不親自出席民調公布記者會，是因新竹縣黨部已揚言黨紀處分，且預料民調結果會大贏楊文科及其他對手，因此為避免進一步刺激對方陣營，而由幕僚代為公布。

對此，新竹縣黨部主委陳見賢秘書王凱蔓接受電訪指出，陳本人正在開定期委員會，不便接電話，此議程早在15日即決定，絕非針對林為洲而開，並沒要討論此議題，最近也會陸續召開會議，討論縣議員、鄉鎮市長的提名。

記者追問是否會有與會委員增加臨時動議討論林為洲的議題，王凱蔓語帶保留地表示「無法保證」，若真要針對此議題，也可能另外召開考紀會，會做出什麼動作也不是今天。

林為洲公布民調大勝楊文科16％ 本人竟沒出席記者會

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