木柵農會辦桌市府禁邀丁、姚致詞 丁：一到選舉人就怪怪的

2018-06-22 11:13

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市木柵區農會今舉辦綠竹筍美食饗宴活動，但傳台北市政府竟要求木柵農會不得讓民進黨、國民黨市長參選人姚文智、丁守中上台致詞，市府媒體事務組也頻頻關切出席者名單。對此，丁守中今受訪時諷柯，先前自己說「每到選舉人就會變得怪怪的」，自己就是最好的例子，並批柯濫用行政職權打選戰。

丁守中今拜訪扁政府時代財政部長顏慶章請益改善台北市財政政策與都市發展。丁會後受訪表示，木柵農會促銷綠竹筍應該讓更多市長參選人、民意代表參加，共同促銷地方土特產，但北市府限制他人發言、上台致詞實屬不該，「白色力量裡面有濁流，柯文哲就是濁流」；市府此舉，表示柯文哲緊張、急了，柯文哲自己說「每到選舉，人就會變的怪怪的』，他自己就是最好的例子。

由於市府產業發展局長林崇傑曾表示，禁參選人致詞，「這不是我要求，是台北市議會要求的」。丁也批，議會從無這樣的要求，完全是林自己胡扯，是柯下令、林才去執行，農會不是北市府轄下機關，怎麼會限制農會活動上台致詞貴賓，批柯文哲濫用職權。

丁更酸，「聲望高時高談行政中立，民調落後時又用排除異己的小手段。柯完全是濫用行政職權，干涉非下屬機關的農會自主自治。

媒體也問及丁守中，明日姚文智就會舉辦大遊行、柯文哲近期也活動不斷，是否擔心在選戰中會被邊緣化？丁答，這場選戰是專業對無能的選戰，對方無能，自己並不擔心。